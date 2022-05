Ultima zi din "Saptamana Prevenirii Criminalitatii" a fost dedicata sigurantei rutiere (FOTO)

1 Iunie - Ziua Copilului va fi sarbatorita, in municipiul Arad, cu jocuri, teatru pentru copii, muzica si multa distractie, in patru zone din oras.Actiunile vor avea loc in 1 iunie 2022, intre orele 11.00 - 15.00, in cartierele Micalaca (Parcul Aventura Voinicilor si Parcul Regina Maria din zona Orizont) si intre orele 16.00 - 18.00, in cartierul Sinicolau Mic, pe terenul de sport. De asemenea, pe platoul din fata Palatului Administrativ, a fost pregatit un program care se va desfasura intre ... citeste toata stirea