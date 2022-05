Ieri, la Federatia Romana de Fotbal, s-a efectuat tragerea la sorti a celor cinci finale a barajului de promovare in Liga 2. Jocurile se vor desfasura in dubla mansa in 4 si 8 iunie.CS Minaur va incheia Seria 10 pe locul 1 si datorita acestei pozitii va juca in semifinale cu locul secund din Seria 9, Metalurgistul Cugir. Prima mansa este planificata pe terenul echipei din judetul Alba in ... citeste toata stirea