Alexandru Rafila: Distrugerea a 6 milioane de doze de vaccin anti-COVID, o situatie greu de acceptat

28 Noiembrie 2022

Alexandru Rafila, la un an de cand conduce Ministerul Sanatatii, a facut un bilant al schimbarilor pe care le-a considerat cele mai notabile in timpul mandatului sau. Ministrul Sanatatii a mentionat in mod special centrele ambulatorii deschise anul trecut in pandemie, pentru pacientii cu COVID-19 si alegerea celor 25 de spitale care vor fi reabilitate din fondurile PNRR.

Rafila are si nemultumiri, ca de exemplu lipsa accesului la medicamente al pacientilor si modul de achizitie al vaccinurilor ...