Ciuca: Provocarea este sa aducem mai aproape finalizarea MCV si sa demonstram ca justitia romana functioneaza pe principiile spatiului UE

Premierul Nicolae Ciuca a sustinut, in mesajul transmis de Ziua Justitiei, ca avem acum, prin PNRR, posibilitatea sa sustinem obiective, precum construirea unei justitii in sluja cetateanului si un sistem modern, eficient, accesibil si de calitate. "Marcata in fiecare an in prima duminica a lunii iulie, Ziua Justitiei subliniaza rolul actului de justitie, al partenerilor instantelor de judecata si al tuturor oamenilor legii in consolidarea statului de drept", a transmis premierul Ciuca, cu ... citeste toata stirea