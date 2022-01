Desfiintarea SIIJ, adoptata pana la finalul lui martie. Proiectul, inaintat Guvernului in februarie. Predoiu: Lucram la o formula tehnica agreata de toti

Catalin Predoiu a anuntat ca in luna februarie va fi inaintat Guvernului proiectul de desfiintare a Sectiei de Investigare a Infractiunilor in Justitie, iar pana la finalul lunii martie va trece de Parlament. Ministrul Justitiei a punctat faptul ca solutia gasita va fi una agreata de CSM, partide si asociatiile profil. "SIIJ se va desfiinta cel tarziu in martie. Nu va fi SIIJ 2.0. Lucram la o formula tehnica care sa fie agreata de toti cei aflati pe circuitul de avizare: CSM, partide si ... citeste toata stirea