Firea propune schimbarea OUG privind guvernanta corporativa a institutiilor publice: Din cinci candidati, minimum doua persoane sa fie de genul feminin

Ministrul Familiei a anuntat, printr-o postare postare pe contul PSD, ca va propune in Guvern, in scurt timp, schimbarea Ordonantei privind guvernanta corporativa a institutiilor publice. Gabriela Firea doreste, printre altele, sprijinirea familiilor cu trei sau mai multi copii si asigurarea egalitatii de sanse pentru femei in cazul ocuparii posturilor de decizie. "O sa propun in scurt timp colegilor din Guvern modificarea ordonantei de urgenta 101/2011 privind guvernanta corporativa, a ... citeste toata stirea