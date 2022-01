Halep, start de an de vis: Simona a castigat spectaculos turneul de la Melbourne! Ce suma va incasa

Simona Halep a ajuns la 23 de trofee WTA in palmares, dupa ce s-a impus in Melbourne Summer Set, dupa o saptamana aproape perfecta, cu cinci victorii, dintre care patru fara set pierdut! Simona Halep (30 de ani) a trecut pentru a treia oara in trei intalniri de rusoaica Veronika Kudermetova (24 de ani, 31 WTA). Si, din nou, succesul a venit fara set pierdut. Duminica dimineata, in duelul pentru trofeul Melbourne Summer Set, constanteanca s-a impus, fara mari emotii, scor 6-2, 6-3. A fost ... citeste toata stirea