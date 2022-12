Petre Daea facut de ras de colegii liberali. "Nu a stiut sa scrie o ordonanta". Schema de ajutor pentru fermierii loviti de seceta naste controverse

Sursa: Evenimentul Zilei Joi, 08 Decembrie 2022, ora 05:45 12 citiri

Problema ajutorului financiar pe care ar trebui sa-l primeasca fermierii afectati de seceta a fost dezbatuta la Comisia de Agricultura a Camerei Deputatilor. In vreme ce reprezentantii agricultorilor si parlamentarii liberali l-au acuzat direct pe ministrul Petre Daea pentru greseala facuta, colegii sai din PSD i-au luat apararea.

Desi au admis ca ministrul Daea a gresit formula, acestia au spus ca lucrurile vor fi indreptate ulterior, in Parlament. In schimb, Petre Daea respinge orice asemenea ...