Presedintele Klaus Iohannis i-a decorat pe militarii romani care au participat la Jocurile Invictus

Presedintele Klaus Iohannis a semnat, marti, un decret de decorare pentru militarii romani care au obtinut rezultate la Jocurile Invictus de la Haga din acest an, transmite Administratia Prezidentiala. Potrivit sursei citate, in semn de apreciere a rezultatelor obtinute la evenimentul competitional "Invictus Games Haga 2022", pentru talentul, daruirea si profesionalismul dovedite in promovarea imaginii Armatei Romaniei, presedintele Klaus Iohannis a conferit:- Ordinul "Meritul Sportiv" clasa I ... citeste toata stirea