PUSL a semnat cel de al doilea acord politic cu PSD, pentru sustinerea familiilor din Romania

Sursa: Evenimentul Zilei Miercuri, 28 Septembrie 2022, ora 05:42 4 citiri

Este un al doilea astfel de document - prevederile celui dintai fiind deja puse in practica - prin care se dovedeste eficienta si soliditatea de pana acum a parteneriatului dintre Partidul Social Democrat si Partidul Umanist Social Liberal si intentia celor doua partide de a-l continua, in aceeasi termeni, si in viitor.

Acordul a fost semnat de Deputatul Gratiela Gavrilescu, presedintele Forului de Conducere Colegiala al PUSL si Ministrul Familiei si Protectiei Sociale, Gabriela Firea, ...