Avertismentul unui epidemiolog in fata valului de refugiati: "Exista riscul unor boli transmisibile"

Chiar daca starea de alerta va fi ridicata in Romania, vaccinarea anti-COVID ramane la fel de importanta. Medicii trebuie sa fie vigilenti in privinta bolilor transmisibile, mai ales acum cand valuri de refugiati ajung in Romania, avertizeaza un epidemiolog. Dr. Camelia Truica a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare catre toti medicii sa fie atenti la bolile transmisibile:"Dragi colegi, si ma adresez intregului personal medical, dar cu precadere colegilor din medicina de familie, ... citeste toata stirea