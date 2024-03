N. Cionoiu: Pensiile si salariile cresc peste rata inflatiei!

Castigul salarial mediu net a fost 4.859 lei, in ianuarie 2024 iar comparativ cu luna ianuarie a anului precedent, castigul salarial mediu net a crescut cu 14,2%.Valoarea pensiei medii in Romania a crescut cu 13,9% in trimestrul IV din 2023, fata de aceeasi perioada a anului anterior, in timp ce numarul mediu de pensionari a scazut cu 11.000 de persoane, iar cel al categoriei apartinand asigurarilor sociale de stat a crescut cu 2.000 de persoane, arata datele publicate, joi, de Institutul ... citește toată știrea