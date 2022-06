Cursul euro a stagnat la 4,944 lei

Deciziile de miercuri si joi a bancilor centrale din Statele Unite, Marea Britanie si Elvetia, iar in iulie este asteptata cea a BCE, de a majora dobanzile de referinta, cu scopul de a reduce presiunile inflationiste, au afectat doar marginal evolutia leului si a indicilor ROBOR.Cursul euro a scazut de la 4,9449 la 4,9443 lei, in timp ce tranzactiile se realizau in culoarul 4,942 - 4,946 lei.Nivelul dobanzilor interbancare au crescut usor, semn ca majorarile ratei de referinte de catre ... citeste toata stirea