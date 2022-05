Economia Romaniei a crescut cu 5,2% in primul trimestru al acestui an fata de trimestrul precedent, in timp ce fata de perioada similara a anului trecut avansul consemnat a fost de 6,5%, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate marti.In ceea ce priveste evolutia PIB in ultimul trimestru al anului trecut, INS a explicat faptul ca pe serie ajustata sezonier indicii de volum au fost modificati fata de a doua varianta provizorie ca urmare a revizuirii seriei brute prin ... citeste toata stirea