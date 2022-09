Liga 4 | Seria B: Oltenita, fara infrangere si dupa runda 4. Ileana castiga la Chirnogi!

CSM Oltenita continua fara infrangere in Seria B. Echipa lui Mirel Condei a dispus cu 4-1 acasa de Partizan Crivat in meci contand pentru runda 4. Victorie si Pentru Viitorul Ileana, 5-2 in deplasare cu Victoria Chirnogi. Sambata viitoare are loc socul momentului in Seria B, Viitorul Ileana - CSM Oltenita!Progresul a bifat al doilea succes stagional, 5-1, acasa cu Unirea Manastirea. La Cascioarele, Viitorul si Steaua Radovanu au incheiat, 1-1.Etapa 4 | RezultateCSM Oltenita - Partizan ... citeste toata stirea