O aplicatie de ride sharing pleaca din Romania, pentru ca piata nu este rentabila

Aplicatia de ride sharing FREE NOW isi va incheia activitatea in Romania la final lunii august."Ne pare rau sa va anuntam ca aplicatia FREE NOW nu va mai fi disponibila pentru utilizatorii nostri din Romania incepand cu data de 1 septembrie 2022. Am luat decizia de a inceta operatiunile in aceasta tara cu greu si vom ramane mereu extrem de recunoscatori pasagerilor si soferilor nostri care au facut parte din povestea FREE NOW in Romania", au transmis reprezentantii aplicatiei FREE NOW."Ne vom ... citeste toata stirea