Tragedie la CFR Cluj! Augustin Chira, fostul jucator al lui CFR, a murit la varsta de doar 35 de ani. El fusese diagnosticat in urma cu mai bine de un an cu o boala crunta, cancer la stomac.Anuntul a fost facut de CFR Cluj, club pentru care a jucat la juniori si tineret. Augustin Chira a fost lider de generatie si capitan la grupa sa de juniori de la CFR Cluj. El a ajuns sa imbrace tricoul echipei secunde la o varsta frageda, insa ulterior, a decis sa renunte la fotbal.Era stabilit in Canada ... citeste toata stirea