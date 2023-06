Sports Festival, cel mai mare eveniment multi sport din Romania, a incheiat cea de-a patra editie cu un numar record de participanti. Timp de patru zile, peste 150.000 de copii si adulti au descoperit si s-au bucurat de un intreg univers al sportului, in perioada 1-4 iunie 2023, la Cluj-Napoca. Evenimentul a insemnat activitati de initiere in 26 de sporturi, provocari pe traseul Survivor Romania, super campioni fata in fata cu fanii, la Sports Talks, un masterclass dedicat profesionistilor, ... citeste toata stirea