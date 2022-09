Banca Mondiala confirma cele mai negre estimari: Vine recesiunea

Lumea ar putea sa se indrepte spre o recesiune globala, in conditiile in care bancile centrale din intreaga lume maresc simultan ratele dobanzilor pentru a combate inflatia persistenta, a declarat joi Banca Mondiala, conform Reuters.Cele mai mari trei economii ale lumii - Statele Unite, China si zona euro - au incetinit puternic si chiar si o lovitura moderata asupra economiei globale in urmatorul an ar putea duce la recesiune", a declarat banca intr-un nou studiu.Institutia a precizat ca ... citeste toata stirea