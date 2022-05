IEA spune ca 2022 va fi un an record pentru energiile regenerabile

Cresterea ingrijorarilor cu privire la securitatea energetica si schimbarile climatice va face ca in 2022 noile capacitati pentru productia de energie regenerabila sa inregistreze un avans record, a estimat Agentia Internationala a Energiei (IEA), transmite Reuters.Potrivit IEA, capacitati regenerabile de 320 de Gigawati vor fi instalate in acest an, echivalentul consumului anual al Germaniei, in crestere fata de precedentul record de 295 de Gigawati atins in 2021. Agentia precizeaza ca ... citeste toata stirea