Fostul presedinte al cluburilor Gaz Metan CFR Craiova si CS Turnu Severin, Gheorghe Fratica, a incetat din viata la varsta de 69 de ani. Gheorghe Fratica a activat ca jucator la CFR Craiova, apoi a devenit conducator al clubului. Formatia de la "Depou" a activat in ligile judetene, cochetand de mai multe ori cu promovarea in esaloanele nationale. In 2007, CFR Craiova a ... citeste toata stirea