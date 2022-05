Echipa de baschet SCMU Craiova a cedat, in deplasare, fara drept de apel, primul duel din seria de "2 din 3", cu FC Arges, in play-off-ul Ligii Nationale, scor 93-61, pe sferturi: 18-21, 17-15, 27-19, 31-6. Al doilea meci este programat in Polivalenta din Banie, vineri, de la ora 19.30. Au jucat ... citeste toata stirea