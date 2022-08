Dortmund pierde incredibil in Bundesliga

Desi conducea cu 2-0 in minutul 89 al meciului de pe teren propriu, cu Werder Bremen, din etapa a 3-a din Bundesliga, Borussia Dortmund a pierdut incredibil cu 3-2. Dortmund a condus prin golurile lui Julian Brandt (45+2) si Guerreiro (77), insa Werder s-a impus pe final prin reusitele lui Buchanan (89), Schmidt (90+3) si Burke (90+5).Leverkusen are un start de sezon dezastruos si a suferit al treilea esec consecutiv in campionat, dupa ce a fost eliminata in primul tur al ... citeste toata stirea