Noul antrenor al echipei engleze Chelsea este argentinianul Mauricio Pochettino care a semnat un contract pe 2 ani, cu un an suplimentar optional. Argentinianul va intra in rol la 1 iunie a.c.. Dupa despartirea de Graham Potter in aprilie, care n-a stat decat 7 luni in functie, legenda clubului Frank Lampard a fost instalat ca interimar pana la finele sezonului. A avut ... citeste toata stirea