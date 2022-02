Rezultate din 16-imile Europa League si Conference League

Joi s-a disputat prima mansa din 16-imile Europa League si Conference League. La Atalanta, Valentin Mihaila a intrat pe teren in minutul 66, dupa ce fundasul albanez Djimsiti reusise sa intoarca in 3 minute rezultatul in fata lui Olympiakos. La Lazio, Stefan Radu a jucat pana in minutul 72. In Conference League, PAOK a pierdut de ziua lui Razvan Lucescu, iar Mitrita a jucat o repriza.Rezultate de joi din Liga Europa:Atalanta - Olympiakos 2-1 Au marcat: Djimsiti '61, '63 / Soares '16FC ... citeste toata stirea