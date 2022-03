(VIDEO) Aici se afla cel mai poluat loc din Hunedoara

Peste 100 de hectare de teren viran, acoperite in mare parte cu ruine ale constructiilor industriale au ramas din fosta platforma siderurgica a Hunedoarei in urma demolarilor acesteia din anii 2000.Cea mai poluata zona din fostul sit industrial se afla la marginea satului Racastia, in apropiere de Castelul Corvinilor. Teritoriul a fost ocupat in trecut de constructiile uriase ale ale fostei Cocserii (Uzina cocso-chimica) a combinatului, ale Aglomeratorului, funalelor si Otelariei Siemens - ... citeste toata stirea