Corvinul Hunedoara a invins la Cugir

Corvinul Hunedoara s-a impus, vineri, cu 1 - 0, in meciul disputat in deplasare, cu Metalurgistul Cugir. Golul hunedorenilor a fost marcat de Marius Chindris.O cronica a meciului a fost publicata pe pagina fccorvinul1921.ro.Cea de-a treia deplasare din 2022 la Cugir n-a mai fost la fel de spectaculoasa ca precedentele doua, care au "produs" 11 goluri! A fost un joc mult mai echilibrat, dar cu un plus pentru echipa noastra, care, cu exceptia ultimelor minute, a fost peste adverasa din ... citeste toata stirea