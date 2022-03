Asoctia Judeteana de Fotbal Hunedoara, in parteneriat cu Institutia Prefectului - Judetul Hunedoara, organizeaza Cupa 8 Martie, competitie derulata la Santamaria Orlea si Hateg, la care vor participa sase echipe de fotbal feminin."CSO Retezatul Hateg, CSC Santamaria - Orlea, ACS Stars Academy Calan, LPS Cetate Deva, CS CFR Simeria si AS Zarandu Criscior isi vor disputa titlul de campioana in cel ... citeste toata stirea