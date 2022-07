Cum au ajuns romii in principatele romane. Statistic, ei sunt mult mai numerosi decat in orice tara

De la plecarea lor din India, in urma certurilor dintre conducatori, s-au despartit in doua ramuri, o parte indreptandu-se spre Nordul Africii, in timp ce partea cea mai consistenta a luat calea Europei. Dupa Revolutia din 1989, termenul de "rom" a revenit in actualitate, inlocuind cuvantul "tigan", stiut fiind faptul ca in tara noastra se concentreaza cea mai mare populatie apartinand acestei etnii.Romii din Romania sunt, dupa statistici, mai numerosi ca in orice tara. Desi oficial numarul ... citeste toata stirea