Ehipa de robotica a Liceului Teoretic "Ioan Slavici" va reprezenta Panciul la Concursul de Robotica ,,FIRTS Tech Challenge"

Echipa de robotica, CyberLIS76, a Liceului Teoretic Ioan Slavici din Panciu, va participa in perioada 8-10 martie 2024, la una dintre cele mai importante competitii de specialitate din tara- FIRTS Tech Challenge, etapa regionala.Programul FIRST Tech Challenge este un program inceput in SUA, ce s-a extins la nivel mondial, in Romania fiind introdus in 2016 de Asociatia Natie Prin Educatie. Pentru aceasta asociatie, sezonul 2023/2024 este al #8-lea sezon de robotica FIRST Tech Challenge in ... citește toată știrea