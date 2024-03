Foto | Campanie de 10 zile de donare sange a politistilor din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vrancea

Buletinul de presa nr. 127 din 28 martie 2024 editat de compartimentul relatii publice al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vrancea prezinta amanunte despre campania de donare sange, planificata in contextul aniversarii a 202 ani de traditie si continuitate in slujba cetatenilor cu participarea politistilor vranceni.Cititi in continuare continutul integral al buletinului de presa mentionat"Daruind vei dobandi"La fel ca in anii trecuti, in preajma Zilei Politiei Romane, politistii ... citește toată știrea