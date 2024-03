ISJ Vrancea anunta printr-un comunicat de presa: Plan de interventie in vederea imbunatatirii rezultatelor la examenul de Evaluare Nationala - 2024

In urma finalizarii simularii probelor din cadrul Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, in anul scolar 2023-2024, rezultatele arata ca 76,11% din elevii din mediul urban si 40,06% din elevii din mediul rural au obtinut medii generale peste 5.00.Analizand aceste rezultate, Inspectoratul Scolar Judetean Vrancea a realizat un plan de interventie in vederea imbunatatirii rezultatelor la examenul de Evaluare Nationala - 2024.S-a realizat o inspectie tematica efectuata de inspectorii ... citește toată știrea