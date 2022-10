Programul de master profesional, ca forma de pregatire initiala a ofiterilor de politie la Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza"

In vederea reducerii deficitului de personal de la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, a fost operationalizat la Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza", incepand cu acest an universitar, programul de master profesional, ca forma de pregatire initiala a ofiterilor de politie.In urma sustinerii concursului deadmitere, s-a constatat ca aproximativ 90% sunt agenti de politieincadrati in unitati ale MAI.Avand in vedere aceasta situatie, lanivelul structurilor de specialitate a fost ... citeste toata stirea