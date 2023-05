Avand in vedere nesiguranta provocata de greva din educatie si nadajduind la ajutorul lui Dumnezeu in contextul apropierii de examenul de Bacalaureat 2023, trei elevi din clasa a XII-a de la Liceul cu Program Sportiv Focsani, la indrumarea profesorului de Religie, au donat joi 25 mai sange la Centrul de Transfuzii Focsani, chiar in ziua sarbatoririi Inaltarii Domnului si a Zilei Eroilor ."Initial isi anuntasera prezenta mai multi elevi, dar au fost implicati ... citeste toata stirea