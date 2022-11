Cutremur la Cupa Mondiala din Qatar: Japonia invinge Germania

Selectionata Japoniei a produs a doua mare surpriza a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, dupa ce a invins echipa Germaniei cu scorul de 2-1 (0-1), miercuri, pe Khalifa International Stadium din Ar-Rayyan, in Grupa E. Ilkay Gundogan (min.33 - penalty) a deschis scorul pentru echipa antrenata de Hansi Flick, dar niponii au intors rezultatul in ultimul sfert de ora prin reusitele lui: Ritsu Doan (min.75) si Takuma Asano (min.83)."Noi am vrut sa incepem jucand ... citeste toata stirea