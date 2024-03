Incep inscrierile la Semimaraton Galati 2024! Vezi detalii despre cum poti contribui si tu, in comunitatea ta

Fundatia Comunitara Galati da startul celui mai important eveniment filantropic cu caracter sportiv al Galatiului, prin deschiderea procesului de inscriere alergatori la Semimaraton Galati 2024.Anul acesta, in mai, Semimaraton Galati marcheaza un deceniu si un an de inspiratie si actiune - "11 ani de fapte bune". De-a lungul acestor ani, am crescut impreuna, transformand fiecare pas alergat intr-un simbol al sperantei, solidaritatii si progresului nostru comun. Fiecare editie a insemnat mai ... citește toată știrea