Nationala Romaniei se pregateste si joaca la Galati

Luna mai va aduce oaspeti de onoare in orasul nostru. Galatiul va gazdui Nationala de volei masculin a Romaniei care se va antrena in vederea participarii la Silver European League. Romania a fost repartizata intr-o grupa din care mai fac parte: Albania, Macedonia de Nord si Bosnia si Hertegovina. "Pe data de 2 mai, Nationala Romaniei isi incepe cantonamentul in vederea participarii la sfarsitul lunii mai in Silver European League. Vom avea o perioada de pregatire centralizata la Galati urmand ... citeste toata stirea