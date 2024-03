Recomandarile pompierilor bihoreni pentru prevenirea situatiilor de urgenta - Vant puternic in Bihor

Judetul Bihor se afla, pana maine, 29 martie, ora 10.00, sub incidenta unui Cod Galben de vant puternic, cu viteze, in general, de 55... 65 km/h, iar in zona inalta a Muntilor Apuseni, rafalele vor depasi 90... 100 km/h.Avandin vedere atentionarea meteorologica Cod Galben, emisa de Administratia Nationala de Meteorologie, valabila pentru judetul Bihor, in intervalul 28 martie, ora 20.00 - 29 martie, ora 10.00, conform careia "pe parcursul noptii de joi spre vineri (28/29 martie), vantul va ... citește toată știrea