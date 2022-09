Duel pentru suprematie intre antrenorii pitesteni!

Dupa doua saptamani de pauza datorata meciurilor reprezentativelor Romaniei, in acest week-end se va relua Liga I. FC Arges va intalni duminica, de la ora 21.30, in deplasare, pe FCSB, vicecampioana Romaniei.Partida de pe Arena Nationala face parte din runda cu numarul 12 din Superliga Superbet si este asteptata cu mare interes de fanii celor doua echipe. Atat bucurestenii, cat si argesenii, nu traverseaza o perioada foarte buna. FCSB ocupa doar locul 14, cu 8 puncte, adunate in 9 etape, iar ... citeste toata stirea