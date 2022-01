Se deschide unul dintre cele mai frumoase trasee de drumetii din Romania. Ce zone traverseaza acesta

Duminica 23 ianuarie, incepand de la ora 10.30, in comuna argeseana Corbi se va deschide oficial traseul de drumetie Via Valahia, unul dintre cele mai frumoase din tara noastra, traseu ce va trece prin numeroase locuri pline de istorii si traditii. Proiectul traseului de drumetie Via Valahia, ce se intinde pe sute de kilometri, a fost demarat anul trecut de catre Asociatia Montana Vidraru, reprezentand un traseu tematic de drumetie ce are ca obiectiv redescoperirea a zeci de repere istorice, ... citeste toata stirea