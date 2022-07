"Vreau sa debutez in Liga I!"

FC Arges continua pregatirea pentru noul sezon competitional in cantonamentul de la Curtea de Arges. Printre fotbalistii pe care antrenorul Andrei Prepelita ii are la dispozitie se regaseste si Yanis Pirvu, un mijlocas ofensiv de doar 15 ani.In sezonul trecut, pustiul a evoluat in Liga a III-a, la FC Arges II, dar si in Liga Elitelor U16, cu grupa pregatita de antrenorul Catalin Oprea. Yanis este unul dintre cei mai talentati copii ai Centrului de Copii si Juniori Leonte Ianovschi. Pirvu este ... citeste toata stirea