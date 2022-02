BNR: Rata anuala a inflatiei, asteptata sa-si accentueze semnificativ cresterea in T2 si sa urce la un nivel de doua cifre

Scenariul actual al Bancii Nationale a Romaniei, intocmit pe baza datelor disponibile si a reglementarilor in vigoare, evidentiaza o inrautatire considerabila a perspectivei pe termen scurt a inflatiei, sub impactul puternic al socurilor pe partea ofertei, in principal al preturilor la energie, in conditiile in care traiectoria prognozata a dinamicii ei anuale cunoaste o noua revizuire substantiala in sens ascendent pe orizontul scurt de timp. Rata anual[ a inflaiei ar urma s[ urce in ... citeste toata stirea