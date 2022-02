Cei mai mari furnizori de energie din Romania cer Guvernului sa ajute direct consumatorii de la 1 aprilie

Statul roman ar trebui sa ajute consumatorii in mod direct, nu prin intermediul furnizorilor, cum se intampla acum, intrucat companiile din energie nu si-au primit nici pana acum banii promisi din bugetul de stat, au afirmat marti, 22 februarie, sefii celor mai mari furnizori de energie din Romania, in cadrul unei conferintei de profil.Carlo Pignoloni, CEO al Enel Romania, a aratat ca situatia actuala, in care furnizorii clientilor casnici nu-si primesc banii de la stat, afecteaza intregul ... citeste toata stirea