CNIPMMR: Antreprenorii romani considera ca decidentii politici nu tin cont de parerea IMM-urilor

Antreprenorii romani considera ca IMM-urile ar trebui sa se faca mai mult auzite in fata clasei politice, iar cele mai importante probleme in care acestia nu se simt consultati suficient vizeaza masurile de redresare economica, taxarea si salariul minim, arata rezultatele unui studiu efectuat, recent, de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR).In acest context, 71% dintre respondenti au declarat ca nu au participat pana in prezent la vreo ... citeste toata stirea