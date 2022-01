Malta, Spania si Romania, cel mai ridicat nivel al deficitului guvernamental in trimestrul trei 2021

Deficitul guvernamental, conform datelor ajustate sezonier, s-a situat in trimestrul trei din 2021 la 4% din PIB in zona euro si la 3,7% din PIB in Uniunea Europeana, iar Malta, Spania si Romania sunt tarile cu cel mai ridicat nivel, arata datele publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat).In perioada iulie-septembrie 2021, s-au inregistrat in statele membre UE scaderi semnificative ale deficitelor, comparativ cu trimestrul doi din 2021, dar deficitele raman la un nivel ridicat ... citeste toata stirea