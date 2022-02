Rusia a exportat o cantitate record de gaze prin conducta Nord Stream in 2021

Exporturile de gaze naturale rusesti spre Germania via conducta Nord Stream au ramas in 2021 la nivelul record inregistrat in 2020, respectiv 59,2 miliarde metri cubi, a anuntat recent operatorul acestui gazoduct, consortiul Nord Stream AG, informeaza Reuters. "In 2021, 59,2 miliarde metri cubi de gaze naturale au fost transportate prin conducta Nord Stream catre consumatorii din Europa. In consecinta, conducta a fost incarcata la nivelul din 2020, cand a fost atins cel mai ridicat nivel de la ... citeste toata stirea