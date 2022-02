Tensiunile dintre Rusia si Ucraina scumpesc graul pe piata mondiala

Amenintarea unui razboi intre Rusia si Ucraina agita pietele mondiale de cereale, scumpind pretul graului pe ambele maluri ale Atlanticului si determinandu-i pe traderi sa vorbeasca de o si mai mare volatilitate in perioada urmatoare, informeaza The Wall Street Journal.Potrivit estimarilor Departamentului american al Agriculturii, cele doua state sunt responsabile pentru 29% din exporturile mondiale de grau. In plus, Marea Neagra este o ruta importanta pentru livrarile mondiale de cereale iar ... citeste toata stirea