Ziua de miercuri, 3 mai 2023, ne-a rezervat o etapa intermediara in Liga a 3-a la fotbal, Seria 10. Daca CSM Victoria Carei a jucat pe teren propriu cu Minerul Ocna Dej, cealalta echipa din judetul nostru, CSM Satu Mare a evoluat in deplasare la Sanmartin cu Lotus Felix Oradea.A fost o zi in care astrele s-au aliniat pentru echipele satmarene. Spunem asta deoarece ambele au obtinut cele trei puncte.Dupa un meci aproape alb, CSM Satu Mare a reusit sa castige in deplasare. S-a marcat un ... citeste toata stirea