Recolta Dorolt a batut Oasul Negresti si Vasarsnameny

Recolta Dorolt isi continua pregatirea pentru sezonul de primavara din Liga 4 Elite. Echipa antrenata de Cosmin Iuhas a jucat doua meciuri la sfarsit de saptamana si a reusit sa obtina doua victorii.Sambata, echipa satmareana s-a deplasat in Ungaria, la Csenger, unde a intalnit echipa Vasarsnameny. Acolo a reusit sa se impuna cu scorul de 2-0. Au marcat Cosmin Iuhas (min. 35), in urma unui corner, iar avantajul avea sa fie dublat in minutul 75 cand David Vincze a finalizat dupa un frumos