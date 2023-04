In perioada 28-30 aprilie, Satu Mare va gazdui etapa nationala a Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar la minihandbal mixt, adica pentru clasele I-IV. Sedinta tehnica, validarea echipelor si tragerea la sorti este programata pentru vineri, de la ora 19:00, la Liceul cu Program Sportiv Satu Mare.Deschiderea oficiala este programata pentru sambata, de la ora 9:00, in sala LPS Ecaterina Both, iar la start se vor prezenta 8 echipe. Satu Mare nu are echipa reprezentanta, cea din ... citeste toata stirea